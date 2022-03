Liguria, via alla gara di appalto per i vaccini antinfluenzali

di Redazione

Circa 9 milioni e mezzo di euro previsti per 340 mila dosi relative alla campagna vaccinale 2022-23

La Regione Liguria dà il via alla gara d'appalto di circa 9 milioni mezzo di euro per la fornitura di vaccini antinfluenzali in vista della campagna 2022-2023.

Il fabbisogno e gli importi di spesa presunti si basano sui dossier inviati da Asl ed ospedali, corrispondenti in Liguria ad una necessità stimata di 340mila vaccini per dodici mesi, con opzione di rinnovo per un altro anno.

Si tratta di quattro lotti che riguardano altrettante tipologie di vaccini in siringhe pre-riempite, da quelli specifici dai 6 ai 36 mesi a quelli indicati per età sopra i 60 anni.

Ecco il numero di vaccini antifluenzali previsti per la fornitura dei primi dodici mesi suddivisi per Asl e ospedali liguri: Asl 1 Imperiese 49.933, Asl 2 Savonese 59.712, Asl 3 Genovese 164.533, Asl 4 Chiavarese 29.127, Asl 5 Spezzino 32.476, ospedale Galliera 1178, istituto pediatrico Gaslini 613, policlinico San Martino 2.428.