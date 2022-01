Liguria, vento di burrasca su tutta la regione per oggi e giovedì: raffiche fino a 150 kmh

di Marco Innocenti

Previsto anche un forte calo delle temperature che dovrebbe accentuarsi nella giornata di venerdì 7 gennaio

Un inizio d'anno all'insegna del maltempo quella che ha caratterizzato questi primi giorni del 2022. E da oggi, 5 gennaio, a rincarare la dose arriva anche il vento forte. La Protezione Civile della Liguria ha infatti diramato un avviso per vento di burrasca su tutta la regione per le giornate di oggi e domani. Una situazione questa che fa scattare in automatico la chiusura della Sopraelevata di Genova a tutti i veicoli a due ruote, ai telonati e furgonati, la chiusura di giardini e parchi storici e di tutti i cimiteri della città.

"Oggi, 5 gennaio - fa sapere Arpal - venti da Nord in rinforzo fino a 70-80km/h su AB, 60-70km/h su CDE con raffiche fino a 150km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Piogge e bassa probabilità di temporali forti su centro.levante, in esaurimento dal pomeriggio. Domani ancora vento con raffiche ancora superiori a 100 km/h e calo termico con disagio da freddo, che si accentuerà nella giornata di venerdì".