Liguria, un terzo delle imprese under 35 è nel settore dell'artigianato

di Edoardo Cozza

Imperia, Savona e Genova sono tra le 30 province italiane con più imprese artigiane giovanili; più indietro di circa 9 punti percentuali La Spezia

Il 33% delle imprese under 35 è nell'artigianato che si conferma una valida strada per l'autoimprenditorialità giovanile ligure. In Liguria il tasso di occupazione giovanile si attesta sul 43,8% nel 2021. La regione risulta tra le cinque ad aver recuperato qualcosa rispetto ai livelli pre-crisi: nel 2019 il tasso di occupazione under 35 era pari a 43,4%. In Italia il tasso di occupati under 35 è del 41%. Lo dicono gli ultimi dati Istat elaborati dall'Ufficio studi di Confartigianato.

In questo contesto l'artigianato si conferma un campo fertile per l'autoimprenditorialità, specie in Liguria: se il 7,8% delle imprese totali sono gestite da under 35, nell'artigianato questa percentuale sale al 9,6%, in linea con la media nazionale. Le imprese giovanili artigiane liguri (circa 4.200) sono il 33% di tutte le imprese giovanili della regione, incidenza grazie alla quale la Liguria si posiziona quarta in Italia (la media si ferma al 22,9%). Imperia, Savona e Genova, in particolare, rientrano tra le prime 30 province con le maggiori percentuali di imprese giovanili artigiane sul totale delle imprese under 35: rispettivamente, registrano quote del 35,1%, 35% e del 33,2%. Un valore più basso alla Spezia, che si ferma al 26,7%.

Gli ambiti di lavoro preferiti dai giovani artigiani sono, nel 15,5% dei casi, attività professionali scientifiche e tecniche, il 14,4% attività di agricoltura, silvicoltura e pesca, il 13,4% sono attività a supporto alle imprese, il noleggio, le agenzie di viaggio, mentre per il 13,3% si tratta di attività artistiche e di intrattenimento. Nel 13,4% dei casi la scelta ricade su attività di alloggio e ristorazione, mentre le costruzioni rappresentano il 10,4% e il manifatturiero il 6,8%.