Liguria, un numero verde dedicato ai disabili e alle loro difficoltà quotidiane

di Antonella Ginocchio

Lo ha annunciato in diretta a Telenord Claudio Puppo, coordinatore della Consulta regionale: “Esperti cercheranno di fornire risposte esaustive”

In Liguria sarà attivato un numero verde dedicato alle persone disabili e alle loro famiglie: dall’altro capo del telefono ci saranno esperti per cercare di fornire risposte esaustive e tutte le indicazioni richieste. Lo ha annunciato in diretta a Telenord Claudio Puppo, coordinatore della Consulta regionale per i diritti della persona handicappata.

“Il servizio con il numero verde partirà ufficialmente il prossimo 3 dicembre, nella giornata dedicata alla difesa dei diritti per le persone disabili”, ha detto Puppo, puntualizzando che al telefono risponderanno volontari delle sei associazioni che aderiscono al progetto.

Se necessario, i quesiti verranno girati ad esperti, capaci di fornire tutte le indicazioni richieste.

Si tratta di un servizio importantissimo, che viene in aiuto ai disabili e alle loro famiglie, reduci da un periodo reso ancora più duro dalla pandemia che talvolta ha aumentato l’isolamento dei portatori di handicap. Basti pensare che per molti mesi sono stati chiusi i centri diurni, frequentati in particolare da persone con disabilità gravi.

Il 3 dicembre saranno anche premiati gli agenti della polizia municipale che con il loro lavoro hanno consentito la mobilità ai disabili, ad esempio tenendo sgombri da veicoli i marciapiedi o impendendo l’occupazione dei parcheggi destinati ai portatori di disabilità.