Liguria, torna il bando "Specializzarsi per competere" per i giovani laureati. Scajola: "Abbiamo stanziato 3 milioni"

"Dopo il successo della scorsa edizione, torna il bando "Specializzarsi per competere" per i giovani liguri laureati sotto i 35 anni, residenti in Liguria ma anche per coloro che studiano in Università non liguri e che frequentano master di primo o secondo livello o corsi di perfezionamento. Stanziando questa cifra importante,con il fondo sociale europeo permettiamo loro di avere un finanziamento che può andare dai 1.500 euro a un massimo di 6.000. Un aiuto importante, non guardiamo l'ISEE quindi chiunque attraverso il sito di Regione Liguria può fare domanda. Vogliamo soddisfare tutte le richieste, nel caso ci fosse bisogno di aumentare la cifra a disposizione, quindi aumentare i 3 milioni di euro, siamo pronti a farlo perché quello che vogliamo fare è aiutare i nostri giovani ad essere formati e preparati attraverso un percorso universitario". Così l'assessore regionale alla Formazione, Marco Scajola ha annunciato il ritorno del bando per i giovani laureati.