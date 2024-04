Liguria, sondaggio Istat: residenti soddisfatti della qualità della vita, meno delle condizioni economiche

Il 50,5% dei liguri nel 2023 è stato "nel complesso" molto soddisfatto della sua condizione di vita, il 37,6% appena soddisfatto e l'11,3% per niente soddisfatto, ma per quanto riguarda la valutazione della situazione economica delle famiglie rispetto all'anno precedente è peggiorata nel 32% dei casi, molto-un po' migliorata nell'11,1% e rimasta invariata nel 56,9%. Per il 29% delle famiglie liguri le risorse economiche a disposizione sono scarse o insufficienti a vivere. Il 71,8% dei liguri, inoltre, non si fida degli altri. Lo rileva l'Istat nell'ultima indagine sulla soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita nel 2023, che analizza i risultati delle interviste dirette e dei questionari sottoposti dall'istituto a un campione rappresentativo della popolazione over 14. Su 1.342.000 abitanti over 14 in Liguria, 152mila esprimono un voto da 0 a 5 sulle loro condizioni di vita, 505mila tra 6 e 7 mentre 678mila tra 8 e 10. Per quanto riguarda la loro situazione economica, 102mila liguri sono per niente soddisfatti (7,6%), 363mila poco soddisfatti (27%), 782mila abbastanza soddisfatti (58,3%) e 81mila molto soddisfatti (6%). Rispetto all'anno precedente la situazione economica delle famiglie è molto-un po' migliorata per l'11,1% della popolazione, rimasta invariata per il 56,9%, un po' peggiorata per il 27,2% e molto peggiorata per il 4,8%. Le risorse economiche a disposizione sono ottime per l'1,5% delle famiglie liguri, adeguate per il 69,6%, scarse per il 26,6% e insufficienti per il 2,4%. Circa il grado di fiducia interpersonale, secondo il 27,5% dei liguri "gran parte della gente è degna di fiducia" mentre per il 71,8% "bisogna stare molto attenti". Nel caso perda il portafoglio il 76,8% dei liguri ritiene molto o abbastanza probabile vederselo restituire da un vicino di casa, l'88,5% da un appartenente alle forze dell'ordine e solo il 16,3% da un perfetto sconosciuto. Per quanto riguarda la qualità del tempo libero, il 17,1% della popolazione è molto soddisfatto delle opportunità offerte in Liguria, il 53,5% abbastanza, il 23,6 poco e il 4,7 per niente.