Liguria: sommelier, parte il corso 2025 per diventare 'professionisti del vino'

A partire da lunedì 3 febbraio 2025, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria riapre le iscrizioni per il corso di qualifica professionale per sommelier di primo livello, che si terrà a Genova. Con il supporto dell'AIS Liguria, l'iniziativa è un’opportunità per chi desidera trasformare la passione per il vino in una professione.

Open Day – L’inizio del corso è preceduto da un open day gratuito, che si terrà alle 16 e alle 20.30, presso l’NH Genova Centro (via Martin Piaggio 11). Durante l'evento, i partecipanti potranno scoprire il programma e le modalità di iscrizione. Le lezioni effettive inizieranno mercoledì 5 febbraio e termineranno il 31 marzo 2025. Gli interessati possono già registrarsi online tramite il sito dell’AIS Liguria.

Formazione completa – Il corso di primo livello offre una preparazione completa sulla cultura enogastronomica. Gli argomenti trattati spaziano dalla viticoltura all’enologia, passando per la tecnica di degustazione del vino e di altri prodotti come birra e distillati. “La formazione è il cuore pulsante della nostra associazione”, afferma Marco Rezzano, presidente di AIS Liguria. “I nostri corsi sono fondamentali per chi vuole intraprendere la carriera da sommelier. Dedichiamo molta attenzione e cura alla didattica, affinché i partecipanti acquisiscano le basi della professionalità.”

Opportunità di lavoro – Secondo l’AIS Liguria, il corso non solo fornisce una solida base teorica, ma si rivela anche un’importante porta di ingresso nel mondo del lavoro. “La carenza di personale qualificato nelle strutture ricettive della nostra regione è un dato preoccupante. Il corso di sommelier è visto da molti giovani come una concreta opportunità di crescita professionale”, aggiunge Rezzano.

Dettagli del corso – Durante il percorso, i partecipanti apprenderanno anche la figura del sommelier, il suo ruolo nelle aziende e nelle strutture ricettive, e la tecnica di degustazione, che prevede una serie di test gustativi-olfattivi. Le lezioni includeranno degustazioni di una vasta gamma di prodotti, tra cui spumanti, vini passiti, vini di vendemmia tardiva, vini muffati e liquorosi, birra, distillati e liquori. Inoltre, è prevista una visita in una cantina, per una comprensione diretta della produzione del vino.

Iscrizioni e informazioni – Le iscrizioni sono aperte e i dettagli sul corso, inclusi i moduli per l’iscrizione, sono disponibili sul sito ufficiale di AIS Liguria. L'associazione offre anche il supporto necessario per accompagnare i partecipanti durante l'intero percorso formativo.

