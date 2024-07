Liguria, scuola, Bevilacqua (Lega): "L'ex asilo Camoscio inserito nella ristrutturazione delle scuole dell'infanzia di Genova"

“La situazione precaria dell'ex asilo Camoscio di via Centurione Bracelli è stata oggetto di diverse istanze che mi sono pervenute dal territorio. A seguito di queste segnalazioni ho presentato un’interpellanza in Consiglio comunale per sapere se e quando partiranno i lavori di riqualificazione dell’edificio. Sono soddisfatto di aver avuto conferma che l’asilo è stato inserito in risorse complementari al PNRR per le città con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Verrà completamente demolito e verranno realizzati due nuovi edifici per realizzare un polo dell’infanzia 0-6 anni. Per l’intervento, che costerà 4 milioni di euro, il progetto è praticamente concluso e in autunno partirà il bando. La fine dei lavori è prevista nel 2026. Il comune di Genova avrà quattro nuovi asili: l’asilo Eolo, Villa Gruber, il Matitone e l’asilo al Lagaccio alla Caserma Gavoglio. Si conferma l’impegno dell’Amministrazione sull’edilizia scolastica, un tema che spesso è oggetto di sterili polemiche da parte della sinistra, ma i cittadini meritano di sapere ciò che il Comune sta concretamente portando avanti”. Lo dice in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere della Lega in comune a Genova.