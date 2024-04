"Liguria Rigenera Tour" fa tappa a Chiavari: riqualificata l'Antica Farmacia dei frati, che diventerà polo culturale per mostre ed esposizioni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ammonta a 270mila euro, sui 300mila complessivi, il finanziamento di Regione Liguria per il recupero dell’antica Farmacia dei Frati di Chiavari. L’edificio è stato oggetto di un sopralluogo congiunto dell’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia regionale Marco Scajola e del sindaco Federico Messuti a conclusione della tappa, dedicata al genovesato, del Liguria Rigenera Tour.

Il progetto mira alla riqualificazione dello storico immobile per restituirlo alla città, entro l’estate, come polo culturale da adibire a sede di mostre ed esposizioni. Attualmente i lavori di restauro e rinforzo della volta e quelli dedicati agli affreschi sono conclusi, mentre restano da terminare l’impianto di illuminazione e di riscaldamento oltre al ripristino della pavimentazione.





“Un intervento di pregio che si inserisce, alla perfezione, in un più ampio progetto culturale che il Comune di Chiavari, grazie al contributo di Regione Liguria, sta portando avanti e che comprende anche il teatro del Cantero – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Ridiamo vita ad un edifico storico dal grande valore seguendo le politiche di riuso e recupero dell’esistente che da anni abbiamo messo al centro del Programma regionale di rigenerazione urbana. Restituiremo così uno spazio di assoluto valore alla collettività in grado di fare anche da punto di attrazione per i turisti”.





“Riapriremo al pubblico la Farmacia dei Frati, una struttura unica nel suo genere, che la maggior parte dei chiaveresi non conosce. Il restauro ci consentirà di creare uno spazio polifunzionale per eventi e presentazioni. È parte del complesso di Capoborgo, insieme all’Auditorium, a Palazzo Rocca e al suo parco, di cui sono in corso i lavori di riqualificazione con le risorse del Pnrr - commenta il sindaco di Chiavari Federico Messuti - Piazza Matteotti, su cui si affaccia anche il teatro Cantero che acquisteremo grazie a Regione, diventerà un polo culturale diffuso, con oltre 1500 posti complessivi, per manifestazioni, concerti e congressi. Un progetto importante di valorizzazione del nostro patrimonio che potrà diventare un volano per tutto il Tigullio”.





Prima di Chiavari il Liguria Rigenera Tour ha fatto tappa a Favale di Malvaro dove l’assessore Scajola, accompagnato dal sindaco Ubaldo Crino, ha visionato il cantiere di recupero del Molino Vecchio beneficiario di contributo regionale per 200mila euro sui 220mila di costo complessivo. Attualmente l’immobile è stato svuotato e sono iniziate le operazioni di riparazione del tetto, in un secondo momento partiranno i lavori interni.