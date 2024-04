Liguria, Rigenera Tour da Masone a Mele a Savignone. Scajola: "Interventi importanti per edilizia scolastica e turismo"

È partita da Masone la quinta e ultima tappa del Liguria Rigenera Tour dedicata al genovesato. L’iniziativa, promossa da Regione Liguria per condividere con le amministrazioni locali e i cittadini le rilevanti politiche di riqualificazione messe in campo in questi anni.

Nel comune dell’entroterra l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Omar Missarelli, ha effettuato un sopralluogo su due distinte opere di rigenerazione urbana interamente finanziate da Regione per un importo complessivo di 400mila euro.

La prima, terminata, ha visto la riqualificazione di via Sottocase e il completamento di piazza Castello, mentre la seconda, attualmente in corso, porterà al restyling di via Papa Pio XII, via Corduba e via della Libertà. Scajola ha inoltre visitato il cantiere aperto della scuola media, fermo dalla primavera del 2020, che grazie a un finanziamento, a valere sul Fondo strategico regionale 2023, da 800mila euro, ripartirà e sarà completato.

“A Masone, Mele e Savignone abbiamo in corso una serie di interventi di assoluto rilievo: recupero di vie, strade e piazze, ma anche nuove scuole e una nuova vita per un immobile storico come l’ex colonia di Renesso – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Parliamo di opere che sposano in toto le politiche di rivitalizzazione dell’esistente che, ormai da tempo, portiamo avanti come Regione Liguria e che hanno l’obiettivo di migliorare sensibilmente la vita delle comunità residenti e dei turisti”.

Dopo Masone il tour si è spostato a Mele per visionare, insieme al primo cittadino Mirko Ferrando, tre diversi cantieri. Il più rilevante di questi riguarda la costruzione, per oltre 2,4 milioni di euro derivanti dal Piano annuale di edilizia scolastica 2018, della nuova scuola. Un edificio all'avanguardia in grado di ospitare sei aule da 25 allievi ciascuna, oltre a laboratori, spazi distributivi e di servizi. Aperti anche due cantieri di rigenerazione urbana, con oltre 400mila euro di contributo regionale, per riqualificare rispettivamente via Poggio e piazza Oratorio il primo e via Scaglia e il tratto a monte di via Crosa il secondo.

Terza fermata della mattina a Savignone dove è in corso l’importante recupero della foresteria dell’ex colonia in frazione Renesso. L’assessore regionale Scajola, con il sindaco Mauro Tamagno, ha fatto visita al cantiere che porterà alla realizzazione di sei camere e a una generale ristrutturazione a scopo turistico ricettivo dell’immobile per un importo complessivo di 450mila euro di cui 372mila stanziati da Regione Liguria.