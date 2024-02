Liguria, Regione protagonista a Berlino al "Fruit Logistica", salone mondiale dell'ortofrutta

Liguria in vetrina da domani, 7 febbraio, a venerdì 9 febbraio al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale del commercio e della logistica di prodotti ortofrutticoli freschi che riunisce oltre 2.600 espositori provenienti da 140 Paesi. Un momento unico per la creazione di nuove opportunità di business e per la presentazione del Sistema Liguria ai 60 mila visitatori attesi da tutto il mondo.

Il presidente SGM - Società Gestione Mercato Genova Gianni Vassallo spiega: "La presenza ligure alla principale fiera internazionale del settore si caratterizza quest'anno nello stand unico (nella foto, il progetto preliminare dello stand), che vede le due autorità portuali di sistema e SGM insieme nel coordinamento della Regione. In margine al programma ufficiale, i principali grossisti attivi in SGM avranno incontri con gli interlocutori dell'import/export attivi in Spagna e in Nordafrica, con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi al consumo in uno scenario in continua evoluzione". Al presidente fa eco l'amministratore delegato Giambattista Ratto: "Berlino è la principale vetrina mondiale del settore, un punto di incontro ottimale tra domanda e offerta, con un ruolo fondamentale per la logistica specializzata nei refrigerati. Noi partecipiamo come SGM da vent'anni e stavolta tutte le realtà liguri sono coese in un unico punto. Tra gli incontri già programmati con produttori internazionali e operatori logistici, sigleremo un accordo con Mercamadrid per una collaborazione gestionale e operativa. Il nostro obiettivo è di creare un hub logistico distributivo di livello internazionale, in collaborazione con il porto e i suoi operatori".

"Grazie all'impegno di Regione Liguria, con il supporto di Liguria International - si legge in una nota - verrà allestito un accogliente spazio espositivo, adiacente a quello dell'Agenzia Ita, denominato "Liguria Lounge": 150 metri quadri dove promuovere i protagonisti della filiera agroalimentare ligure e fare business, attraverso un ricco programma di eventi, organizzato in collaborazione con le due Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale e il Centro Agroalimentare di Genova".

Lo stand Liguria verrà inaugurato domani alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, del presidente di Liguria International Ivan Pitto, del segretario generale dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi e dell'ad di Società Gestione Mercato Genova Giambattista Ratto.

"La partecipazione al Fruit Logistica è occasione, non solo per consolidare gli attuali traffici, ma anche per intercettarne di nuovi. E per la prima volta, grazie al lavoro di coordinamento di Regione Liguria - ha detto Piana -, la partecipazione ligure è integrata a quella delle due Autorità di Sistema Portuale Ligure Occidentale e Orientale e del Centro Agroalimentare di Genova". "Fruit Logistica a Berlino - ha detto il vice presidente con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - continua a rafforzare il suo ruolo di evento simbolo per la movimentazione e il commercio dei prodotti ortofrutticoli. E' anche una vetrina internazionale di grande rilievo per promuovere il territorio a partire dalle sue risorse".