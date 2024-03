Liguria protagonista a Lione al Salone del turismo all'aria aperta

Prosegue il lavoro di promozione della Liguria nei mercati turistici di riferimento. Questo fine settimana è la volta del Salon du Randonneur, a Lione, dove Regione è presente per il terzo anno consecutivo. Si tratta di un appuntamento dedicato al mondo dell'outdoor, una tipologia di vacanza molto amata dai francesi. Un appuntamento molto amato anche dagli operatori della Liguria, presenti con proposte che vanno dal trekking, al cicloturismo, all'arrampicata a picco sul mare, passando per le escursioni in canoa e kayak. Un settore in forte crescita e l'interesse del mercato francese è sempre più orientato al trekking (attività che in Francia viene praticata dal 56% della popolazione di età superiore ai 18 anni) mentre aumenta la passione per il cicloturismo.

"La Liguria da promuovere e 'da baciare' dopo Utrecht, Madrid, Milano, Monaco di Baviera e Berlino sbarca a Lione per un 2024 che sta vedendo la nostra regione protagonista in tutte le più importanti fiere del turismo - ha detto l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - La Francia è uno dei mercati di riferimento per il nostro comparto: i francesi sono i primi turisti per numero di arrivi e i secondi per presenze in Liguria dopo la Germania. Secondo gli ultimi dati nel 2023, su 7 milioni di turisti stranieri, abbiamo avuto oltre 1 milione di presenze dalla Francia con un aumento del 4,22% rispetto al2022 e del 30% rispetto al periodo pre-covid. Il Salon du Randonneur è specializzato nell'outdoor: in questo contesto il 2024 si prospetta ricco di novità in Liguria, una su tutte la riapertura della Via dell'Amore alle Cinque Terre che finalmente quest'estate, grazie agli investimenti di Regione, tornerà percorribile nella sua interezza dopo la chiusura per frana del 2012".

Il Salon du Randonneur, in corso fino a domani, domenica 24 marzo a Lione, ha contato lo scorso anno 480 espositori da tutto il mondo e quasi 15mila visitatori.