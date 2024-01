Liguria: prorogato bando Pnrr per ammodernamento frantoi

La Regione Liguria ha prorogato da oggi al 15 febbraio i termini per presentare le domande di aiuto sull'ammodernamento dei frantoi oleari attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo comunica il vice presidente della Regione Liguria e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana. "La modifica del cronoprogramma con termine ultimo per presentare le domande di sostegno alle 16 del 15 febbraio mira ad agevolare le nostre aziende, numerose e fondamentali per un comparto con cui la Liguria si identifica in tutto il mondo. - spiega Piana - La superficie complessiva coltivata ad olivo in Liguria si attesta sui 5.636 ettari e vanta una altissima qualità. Ricordiamo che per la gestione del valore complessivo del bando, di circa 2 milioni di euro, avevamo già incrementato la percentuale di contributo passata dal 40 al 65%. Un tasso elevabile ulteriormente all'80% per gli investimenti realizzati dai giovani agricoltori. Le prospettive sono dunque importanti per tutta la Liguria, favorite dal dinamico e costante confronto con le associazioni di categoria, di produzione e promozione del settore olivicolo".