Liguria pride, 2mila persone da via San Benedetto per il corteo arcobaleno: 11 carri e concerto finale ai Giardini Luzzati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oggi 8 giugno, è il giorno del Liguria Pride, la parata arcobaleno per sostenere i diritti civili del mondo Lgbtqia+. Il tema dell'edizione 2024 è "furia queer ad attraversare le strade e riempire le piazze".

Il corteo ha avuto inizio alle ore 15 e intorno alle 16 è partito da via San Benedetto (palazzo del Principe). Il corteo è transitato poi da via Balbi, piazza della Nunziata, piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e via XX Settembre, con arrivo previsto in piazza de Ferrari alle 19:30. Tra i molti partecipanti anche un manifestante travestito da Papa Francesco per sdrammatizzare viste le parole recenti pronunciate proprio dal pontefice sugli omosessuali.

Al corteo phanno partecipato undici carri: Coordinamento Liguria Rainbow 1, Comunità di San Benedetto/Cgil (PatriarcOUT), Agedo, Famiglie Arcobaleno, Coordinamento Liguria Rainbow 2, Comunità Latinoamericane, Transatlantica, Arcigay Genova, Genova che Osa, Carro Arci Genova-Futurevox, Movimento degli spazi sociali, collettivi e assemblee unite. La serata si concluderà ai Giardini Luzzati con aperitivo a partire dalle 18 e concerto finale con i Free Shots dalle ore 20:30.

Lo scorso sabato a Savona si è tenuto il primo Pride della città, un evento fondamentale per la comunità LGBTQIA+ locale e che serve come momento di commemorazione per Penelope Please, che nel 2020 è stata Miss Drag Queen, figura emblematica e attivista per i diritti di genere.