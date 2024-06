Liguria, Piana: "Nella sanità nessun buco da 229 milioni e nessun taglio dei servizi"

"Il ventilato 'buco' da 229 milioni di euro sulla Sanità non esiste. Come è prassi nell'ultimo trimestre, messe in fila tutte le partite del bilancio e messa a posto la contabilità, il disavanzo sarà decisamente inferiore. Con questa Giunta, conti alla mano, non si sono mai registrati buchi da cento milioni di euro a differenza di quando questa Regione era gestita da un’altra maggioranza che oggi, in minoranza, crea un infondato allarmismo. È quindi da escludere un aumento delle tasse regionali e qualsiasi taglio dei servizi. Non solo. Non vi è alcuna preoccupazione per i conti economici delle aziende per il primo trimestre perché si tratta di stime puramente previsionali che non tengono conto di una serie di elementi decisivi e fondamentali. Tra questi è opportuno citare il prossimo riparto del Fondo Sanitario Nazionale da cui sono previste maggiori risorse. Inoltre, non si è mai interrotta la consueta calendarizzazione di tavoli di lavoro con i direttori delle Aziende sanitarie ed ospedaliere per rispettare i cronoprogrammi". Così il Presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana interviene in merito alle notizie diffuse sui conti economici delle aziende sanitarie e ospedaliere del primo trimestre.





"I conti della Sanità sono complessi e le stime vanno ritenute di per sé incomplete perché trascurano elementi senza i quali il quadro risulta poco aderente alla realtà. – aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - È bene dunque fare chiarezza sui conti economici che espongono tutti i costi, ma solo una parte dei ricavi da Fondo sanitario, ed ecco quindi che il disavanzo tendenziale risulta sovrastimato. Non solo. I conti economici non rilevano ricavi vincolati, come ad esempio il payback farmaceutico, e non tengono conto delle azioni di governance e razionalizzazione che tutti i Direttori Generali stanno mettendo in campo dopo aver preso visione del risultato del primo trimestre. L’obiettivo per loro è portare il saldo da tendenziale (cioè quello che sarebbe se non ci fossero le Direzioni generali a governo del sistema) a programmatico, ovvero frutto di azioni gestionali che, oltre a garantire i LEA-Livelli Essenziali di Assistenza, portano a risultati di bilancio sostenibili. Ogni anno, per loro natura, i conti economici del primo trimestre sono fortemente sovradimensionati dal lato costi e perciò imprecisi. La Giunta sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie al mantenimento dell’attuale sistema Sanitario regionale escludendo tagli e aumento delle imposte”.