Liguria, oltre 800 posizioni di lavoro a Orientamenti. Toti e Scajola: "Opportunità enorme per chi cerca occupazione"

Saranno oltre 800 le posizioni di lavoro offerte dalle 92 aziende già iscritte alla decima edizione del Career Day di Orientamenti, il salone nazionale dell'educazione e della formazione, in programma dal 26 al 29 settembre a Genova a Palazzo della Borsa. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola definendolo "un'opportunità enorme per chi cerca un'occupazione".

Da lunedì 4 settembre per chi cerca un impiego sarà possibile registrarsi online sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it per partecipare all'evento. "È uno dei più grandi appuntamenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia e darà la possibilità a tantissimi giovani da tutta la Liguria e non solo di avere un contatto diretto con le aziende. - sottolineano Toti e Scajola - Il nostro career day cresce ulteriormente e dunque diamo ancora maggiori possibilità di occupazione a tanti ragazzi da tutta la Liguria, e non solo".

Il 25 settembre in streaming alcuni esperti spiegheranno come presentarsi a un colloquio o come scrivere al meglio il proprio curriculum.