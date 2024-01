Liguria, oltre 1.700 alloggi sfitti. Candia (Lista Sansa): "La giunta deve ristrutturare gli alloggi, c'è richiesta", Scajola:"Stiamo intervenendo"

In consiglio regionale questa mattina si è affrontato il tema degli alloggi sfitti in Liguria che sono molti e che secondo l'opposizione, che ha portato un'interrogazione al riguardo, dovrebbero essere ristrutturati e messi a disposizione dei cittadini che più ne hanno bisogno.

Selena Candia (Lista Sansa): "C'è una vera e propria emergenza casa, lo abbiamo riscontrato tramite alcuni bandi fatti in varie province. era da molto tempo che le persone aspettavano questo bando. sono arrivate oltre 2420 richieste e sappiamo che la risposta degli alloggi non potrà soddisfarne la richiesta, neanche la metà. Su Genova dovranno arrivare risultati in primavera ma si parla di oltre 4000 richieste, il comune di Genova riesce a dare risposta con 120 case l'anno, per esaurire le domande che ci sono già ci vorrebbero 30 anni. E' una situazione complicata per i cittadini, l'edilizia residenziale pubblica A.R.T.E ha oltre 1.700 alloggi sfitti quindi di proprietà perché sono da ristrutturare, pertanto la giunta deve mettere come priorità la ristrutturazione di questi alloggi perché la richiesta c'è".

L'assessore alla pianificazione territoriale ed edilizia e all'urbanistica, Marco Scajola: "Stiamo intervenendo molto sugli alloggi sfitti, da quando ci siamo insediati nel 2015 fino al 2023 sono stati investiti tra fondi regionali e nazionalI circa 100 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi, alcuni sono già stati recuperati e altri sono in cantiere. In queste ore stiamo lavorando sul territorio ligure, è una sfida importante perché di alloggi c'è sempre bisogno. Contiamo di far partire altri 100 milioni d'investimenti. Purtroppo abbiamo ereditato una politica scellerata da parte del precedente governo di centro sinistra qua in regione, perché noi dovremo dare in 20 anni 140 milioni di euro alle banche per pagare i debiti con le quale sono state lasciate le A.R.T.E.".