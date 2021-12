Liguria, ok alla proroga di 12 anni delle concessioni per ambulanti

di Edoardo Cozza

Il voto nel consiglio regionale di oggi: favorevole tutta l'assemblea alla modifica del testo unico in materia di commercio

La Regione Liguria rinnoverà per 12 anni senza gara le concessioni esistenti delle aree pubbliche per esercitare il commercio ambulante. Lo prevede una modifica di legge del Testo unico in materia di commercio approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria. Il provvedimento limita la possibilità dei Comuni di revocare le singole concessioni in caso di assenza prolungata degli ambulanti nei mercati.

La proroga di 12 anni delle concessioni delle aree pubbliche è una misura di sostegno al commercio ambulante duramente colpito nell'ultimo biennio dalla pandemia covid. "Diamo un supporto al commercio ambulante della nostra Regione - dice l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - C'è stata una concordia tra maggioranza e opposizione su modifiche utili e condivisibili del Testo unico del commercio, al fine del rinnovo delle concessioni esistenti per 12 anni, per interventi di sostegno a Civ e imprese e la creazione di un marchio di qualità del commercio ambulante in Liguria".

Il consigliere del Pd-Articolo Uno Enrico Ioculano ha rimarcato che "l'opposizione ha garantito il numero legale della seduta per permettere l'approvazione della modifica di legge".