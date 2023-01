Liguria, oggi e domani Allerta valanghe su Alpi e Appennino

L'Arpal ha emesso per oggi e per domani la prima allerta per valanghe in Liguria dopo che l'assessore alla protezione civile regionale Giampedrone aveva annunciato l'istituzione del nuovo provvedimento, in vigore dal 3 gennaio 2023. Per oggi, domenica 22, allerta gialla per il settore Appennino ligure, mentre per domani lunedì 23 allerta gialla sia per il settore Appennino ligure che per quello Alpi Liguri Sud.

Le allerte sono state emanate sulla base dei livelli di pericolo previsti nel bollettino neve valanghe redatto dal centro settore Meteomont, del comando regione Carabinieri Forestale Liguria - individuato dal Dipartimento della Protezione Civile quale centro di competenza in materia nivologica e valanghiva. Nel corso della giornata di domani verrà valutato un eventuale prolungamento dell'allerta.

Sono 41 i comuni montani o dell'entroterra, da Ponente a Levante, classificati come a rischio, cioè in cui esistono infrastrutture esposte in caso di valanga; 57 invece quelli in cui sussiste il pericolo valanghe, un livello di pericolosità inferiore rispetto al rischio.