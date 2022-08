Liguria, nel weekend del 'controesodo' dalle ferie sanzionato quasi un veicolo ogni tre

Lo scorso fine settimana ha rappresentato, per la maggior parte degli italiani, quello del controesodo, ovvero il ritorno dal periodo di vacanza. Traffico e code un po' in tutto il Paese e anche in Liguria la polizia stradale ha portato avanti i controlli per garantire sicurezza sulle strade.

In totale, sulle strade della Liguria, sono stati controllati 277 tra camion e automobili e 23 moto: 84 le sanzioni elevate, tra cui 7 per l'uso del cellulare da parte del conducente, 13 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida senza patente e 6 perché sprovvisti di copertura assicurativa; le patenti e i punti ritirati sono rispettivamente 5 e 236.