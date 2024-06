Liguria, morte operaio a Fiumaretta, Pd, Cisl e Filca: " istituzioni si impegnino per fermare strage"

"Siamo di fronte all'ennesima tragedia, la morte sul lavoro di un operaio di 69 anni a Fiumaretta, mentre stava operando all'interno di un rimessaggio, conferma come non ci sia più tempo perdere: serve l'impegno di tutte le istituzioni per fermare una strage che non accenna a diminuire". Lo scrivono in una nota Davide Natale segretario Pd Liguria e Simone Ziglioli responsabile lavoro Pd Liguria. "Da tempo come Partito Democratico ligure, siamo impegnati a chiedere alla Giunta il rafforzamento degli organici Psal, per dare un contributo al contrarsi di questa piaga rappresentata da infortuni e morti sul lavoro - conclude la nota -. Ancora una volta, siamo a fianco delle organizzazioni sindacali che continuano la loro battaglia per la sicurezza sul lavoro. E ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima che ha perso un proprio caro e ai lavoratori che piangono un loro collega".

Insorgono anche Cisl Liguria e La Spezia e Filca Liguria: “La Liguria piange un altro morto sul lavoro, il sesto da inizio anno. Una strage di fronte alla quale le manifestazioni di indignazione non bastano più. Siamo vicini, nel dolore, alla famiglia del lavoratore deceduto oggi a Fiumaretta”. Lo dichiarano Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria, Antonio Carro, responsabile Ast Cisl La Spezia e Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria. “La situazione della sicurezza sul posto di lavoro, in Liguria, ha da tempo superato la soglia di emergenza. Nei primi 4 mesi del 2024 sono state in media 51 le denunce di infortunio al giorno. I numeri, come sempre, non hanno bisogno di particolari commenti. Rinnoviamo oggi l’appello che reiteriamo da mesi: occorre incrementare le ispezioni, favorire la cultura della sicurezza, investire in prevenzione, affidare alle persone incarichi il più possibile coerenti con l’età anagrafica, l’esperienza e le qualifiche. Se non si interviene su questi fronti, difficilmente la drammatica serie di incidenti sul lavoro potrà frenare la sua corsa”.