Liguria, meteo: temperature ancora in aumento

di Redazione

Domani istabilità pomeridiana con locali rovesci o temporali anche moderati sui rilievi. Mercoledì ancora più caldo

Le temperature negli ultimi giorni sono scese leggermente rispetto alle settimane scorse ma nei prossimi giorni dovrebbero salire ancora.

Le previsioni Arpal:

TEMPERATURE: in prevalenza stazionarie, localmente in aumento.

VENTI: deboli variabili o in regime di brezza.

MARE: poco mosso.

UMIDITA': su valori medio-bassi.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio per caldo.



Martedì' 2 agosto Nuvolosità variabile con temperature in aumento e venti deboli.

Instabilità pomeridiana con locali rovesci o temporali anche moderati sui rilievi.

Mercoledì 3 agosto - Soleggiato con temperature in aumento e venti deboli.