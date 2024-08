Liguria, Medusei risponde alla Pucciarelli (Lega): "Terminato il mandato, non sono un voltagabbana"

"Ricordo alla senatrice Stefania Pucciarelli che ho terminato la legislatura e ho portato a termine il mio mandato e quindi che 'voltagabbana' sarei?! I numeri, e non le chiacchiere, certificano il mio contributo in termini elettorali, del quale anche la senatrice ha beneficiato. Non è il mio stile scendere al livello di diatribe personali, auguro quindi buon lavoro alla senatrice". Così il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei risponde alle critiche della senatrice e segretario della Lega in provincia della Spezia per la sua uscita dalla Lega. "Prendo atto delle parole della senatrice, purtroppo quando non si hanno argomenti politici si passa all'invettiva - commenta Medusei -. Il mio comunicato ha voluto essere elegante senza entrare in polemiche personali per non danneggiare nessuno, anche se avrei potuto avere più di un argomento. La stessa delicatezza non l'ha avuta chi di questa struttura ne fa parte da anni".