Liguria: mareggiate, stato di emergenza, stanziati 1.350.000 euro. Bagnasco (FI): "Ascoltati i territori". Rosso e Frija (FdI): "Governo vicino"

A seguito degli "eccezionali eventi meteorologici del 23 ottobre e del 6 novembre 2023, verificatisi in Liguria nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia con forti venti e mareggiate", il Governo ha deliberato oggi, "dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi".

Si procederà con "ordinanze del Dipartimento di Protezione civile, acquisita l'intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente".

Per far fronte alle esigenze più immediate, è stato disposto lo stanziamento di 1 milione e 350 mila euro, da attingere dal Fondo per le emergenze nazionali.

“Il Governo Meloni si conferma attento alle necessità della Liguria” così i deputati liguri di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, coordinatore regionale del partito, e Maria Grazia Frijia hanno commentato la disponibilità del governo a far fronte ai danni delle mareggiate che lo scorso autunno, il 23 ottobre e il 6 novembre 2023, hanno pesantemente toccato la costa ligure sia della Città metropolitana di Genova che della Provincia della Spezia".

"Oggi a Genova era presente il ministro della Sanità Orazio Schillaci mentre venerdì e sabato scorso era a Genova il Ministro Urso per il delicato tema dell’ex Ilva e da dove ha annunciato l’interesse da parte di diverse società straniere per gli impianti. La costante presenza del Governo in Liguria e i fondi messi a disposizione sono la garanzia che il territorio può contare sulla vicinanza fattiva del Presidente Meloni che ha inaugurato proprio qui inl Liguria la firma per i patti di coesione che oggi sono un esempio di efficienza e pragmatismo replicati in tutta Italia” così concludono Rosso e Frijia.

"Sono davvero soddisfatto del nostro esecutivo che, ancora una volta, ha dimostrato di saper rispondere alle necessità dei cittadini ed è intervenuto prontamente al fine di contribuire a mettere in sicurezza un territorio gravemente colpito dal maltempo. Difatti, in risposta alle richieste d'aiuto arrivate a seguito degli eventi calamitosi del 23 ottobre scorso, il Governo ha disposto un cospicuo stanziamento per supportare i sindaci di Genova e di La Spezia nel superamento dell'emergenza” commenta Roberto Bagnasco, deputato ligure di Forza Italia.