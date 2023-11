Liguria, maltempo: stato di emergenza regionale, 1,5 milioni per far fronte ai danni più urgenti

Stato di emergenza regionale per il maltempo. Con la firma imminente del decreto da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, partirà un iniziale stanziamento di circa 1,5 milioni di euro per primissime emergenze e somme urgenze dei Comuni per danni al patrimonio pubblico. Questo consentirà ai Comuni di avviare formalmente le procedure per i danni ai privati cittadini mentre le Camere di Commercio si attiveranno con i loro moduli per registrare i danni alle attività produttive.

Entro venerdì o al massimo i primi giorni della settimana prossima Regione procederà con una prima analisi speditiva dei danni al patrimonio pubblico per chiedere al ministero, con una relazione del Dipartimento di Protezione civile regionale, il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Dopo la prima conta speditiva dei danni verrà predisposta una relazione puntuale, corredata di schede tecniche per capire il valore reale dell'emergenza legata al maltempo che ha interessato la Liguria nelle ultime tre settimane. "Certamente - ha detto l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone - la Liguria ha una comprovata esperienza sugli stati di emergenza negli ultimi 8 anni, sappiamo come muoverci e anche questa volta si farà tutto il possibile per non lasciare indietro nessuno, come avvenuto dopo le emergenze determinate dalla mareggiata del 2018 e dalle ripetute allerta dell'autunno 2019, auspicando uno stanziamento di risorse adeguate da parte del governo".