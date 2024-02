Liguria, maltempo: allerta gialla per pioggia fino alle 15, prevista neve dalle 7 sopra i 1000 metri

La settimana comincia col maltempo. Arpal ha infatti emesso bollettino di allerta gialla per pioggia su tutte le categorie da mezzanotte alle 15 di oggi sul Ponente e sul centro della regione, con lo stesso orario su medi e grandi bacini dell'entroterra savonese. Non sono previsti temporali forti ma rovesci persistenti per locali convergenze.

L'allerta gialla per pioggia e rischio idrogeologico è entrata in vigore dalla mezzanotte di lunedì 26 febbraio nel centro-Ponente della regione (Zona A da Ventimiglia a Noli, Zona B da Spotorno a Camogli, Zona D entroterra savonese, Val Bormida e Valle Stura) e finisce alle ore 15. Nel Levante della Liguria e Valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto l'allerta gialla è scattata alle ore 7 di lunedì 26 gennaio e termina alle 18.

Allerta gialla per neve anche nelle aree interne del Ponente (Zona A) e nell'entroterra tra Savonese, Val Bormida e Valle Stura (Zona D) dalle 7 alle 19 sopra i 1000 metri (20-30 cm), nell'entroterra savonese dalle 10 alle 19 dai 500 m con possibile coinvolgimento della A6 Savona-Torino (fino a una decina di cm), della A26 Voltri-Gravellona Toce (2-4 cm) e possibili "spolverate" sulla A7 Genova-Serravalle.

TEMPI - Si comincia a mezzanotte con una allerta gialla per piogge con rovesci persistenti, su A, B, D (in quest'area solo bacini medi e grandi); gialla dalle 6 su C, E (in quest'area solo bacini medi e grandi).

Gli orari di uscita dalla gialla verranno ridefiniti nella mattinata di lunedì, attualmente sono 15 su tutte le aree tranne C, dove si chiude alle 18.



Neve: gialla dalle 7 su comuni interni di A, dalle 10 su D; chiusura fissata alle 19, da rivalutare domani mattina



ECCO LA SCANSIONE ORARIA DELL’ALLERTA zona per zona:



Zona A (Ponente) – tutti i bacini allerta gialla per piogge da mezzanotte alle 15 di domani, lunedì 26 febbraio; scatta poi allerta gialla per neve nei comuni interni (sopra i 1000 mt) dalle 07:00 alle 19:00

Zona B (Centro) – tutti i bacini allerta gialla per piogge da mezzanotte alle 15 di domani, lunedì 26 febbraio

Zona C (Levante) – tutti i bacini allerta gialla per piogge dalle 6 alle 18, lunedì 26 febbraio

Zona D (Versanti Padani di Ponente) – bacini medi e grandi allerta gialla per piogge da mezzanotete alle 15 di domani, lunedì 26 febbraio; scatta poi allerta gialla per neve (sopra i 500 mt) dalle 7 alle 19

Zona E (Versanti Padani di Levante) – bacini medi e grandi allerta gialla per piogge dalle 6 alle 15 di lunedì 26 febbraio





Si attende un graduale peggioramento con una lunga fase di pioggia anche forte da domani a mercoledì, venti di burrasca e neve su alpi liguri (comuni interni di A) e zone DE, anche a quote basse.



LUNEDI’ 26 FEBBRAIO: Dalla notte piogge e rovesci in estensione da Ponente verso Levante. Intensità forti su ABC, moderate su DE, quantitativi elevati su ABCE, significativi su D. Rovesci a tratti persistenti con locali cumulate molto elevate a fine evento. Bassa probabilità di temporali forti su ABC, possibili colpi di vento e trombe d'aria marine. Venti forti con raffiche di burrasca 70-80 km/h. Mare loc. agitato su C da sud-sud/est. Nevicate fino a moderate (20-30cm) oltre 1000m su A, su D olre 500-600m con cumulate 5-8cm su zone sensibili, deboli su E a quote superiori ai 900-1000m.



MARTEDI’ 27 FEBBRAIO: Fino al mattino piogge e rovesci diffusi con intensità forti su C, dove si segnala anche una bassa probabiltà di temporali forti, moderate su BE. Cumulate significative su CE. Venti forti di tramontana su CDE, 50- 60 km/h con raffiche fino a burrasca su AB 70-80 km/h. Valori >100 km/h sui crinali. Residue spolverate nevose su D nella notte e fino alle prime ore del giorno oltre i 500- 700 m

RAGIONI - Il maltempo si deve a una nuova perturbazione atlantica che nelle prossime ore arriverà al Nord, in particolare sul versante occidentale, ed in progressiva estensione anche alle regioni di Nord Est, dove si registreranno diffuse precipitazioni ed abbondanti nevicate, inizialmente a quote di collina. Dalle prime ore di domani, dunque, attesi temporali su Piemonte e Liguria, in successiva estensione a Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Previste anche nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale e confinante entroterra ligure, al di sopra dei 600-800 metri sui restanti settori del Piemonte e su Lombardia, Trentino e Veneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Liguria, basso Piemonte, Lombardia settentrionale, sulla Toscana occidentale e sui ampi settori dell'Emilia-Romagna centro-occidentale.

PRECAUZIONI - Il COC (Centro Operativo Comunale) si è riunito alle 15.30 e, sulla base della dichiarazione di stato di ALLERTA GIALLA sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Sono previste piogge diffuse, intense e con possibilità di accumuli elevati soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino. Le piogge saranno intensificate anche dalla commistione dei venti di burrasca e di scirocco.

Per le possibili raffiche di vento intenso, soprattutto nella prima parte della mattinata di lunedì, si raccomanda la massima attenzione ai mercati all’aperto, suggerendo la chiusura di ombrelloni e la messa in sicurezza dei banchi.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, fino alle 14,59 di domani, lunedì 26 febbraio, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare: all’emanazione dello stato di allerta è necessario proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati; spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti; tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica.

All'entrata in vigore dell'allerta tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali; stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città. Non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore.

Per tutta la durata dell’allerta gialla saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della Polizia Locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Galleria