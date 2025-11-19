Liguria Live Salute - Vaccino antinfluenza, effetto gratuità 16/11/2025

La campagna vaccinale antinfluenzale in Liguria sta registrando risultati positivi, grazie soprattutto all’effetto incentivante della gratuità del vaccino. La possibilità di riceverlo senza alcun costo aggiuntivo ha spinto un numero crescente di cittadini, in particolare le categorie più a rischio come anziani e persone con patologie croniche, a sottoporsi alla vaccinazione.

Le autorità sanitarie regionali sottolineano come questa strategia non solo favorisca una maggiore copertura vaccinale, ma contribuisca anche a ridurre il rischio di complicanze legate all’influenza, alleggerendo il carico sugli ospedali e sulle strutture sanitarie durante la stagione invernale. In molte asl della regione, campagne informative e giornate dedicate alla somministrazione gratuita del vaccino hanno ulteriormente stimolato l’adesione dei cittadini.

Gli esperti evidenziano che la gratuità rappresenta un fattore chiave nel promuovere la prevenzione e nella diffusione di comportamenti salutari, sottolineando l’importanza di continuare a investire in programmi che rendano la prevenzione sanitaria accessibile a tutti.

