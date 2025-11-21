SaluteSanità

Liguria Live Salute - A Genova il congresso dell'associazione italiana disturbi dell'alimentazione e del peso 18/11/2025

di Redazione

Cavalleria Rusticana

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: