Liguria, liste di attesa, scontro sui tempi telefonici: Cittadinanzattiva parla di 18 minuti, la Regione "Media di 6"

Quanto si deve aspettare al telefono per prenotare una prestazione sanitaria? In Liguria fino a 18 minuti”: è il dato più negativo in Italia e secondo l’ultimo report di Cittadinanzattiva, si registra al Cup della regione, in base a un’indagine svolta attraverso chiamate dirette nella seconda metà di giugno e appena diffusa.

La replica della Regione: "In Liguria, a giugno, il tempo medio di attesa per poter effettuare una prenotazione attraverso il Cup è stato stimato, come da rilievi compiuti da Liguria Digitale, in circa 6 minuti (378 secondi). Nella prima settimana di luglio il tempo medio è invece di 3 minuti e 45 secondi. Se ne deduce quindi - recita una nota - che la rilevazione proposta da Cittadinanzattiva, che ha riscontrato in una circostanza un tempo di attesa nella Asl 3 di 18 minuti, va bilanciata con la media e si deduce che in quella giornata, basandosi sulla media, altre tre chiamate abbiano trovato piena soddisfazione in pochi secondi. Occorre anche specificare che, all'apertura giornaliera del servizio Cup si verificano talvolta picchi di chiamate che possono portare a una media più lunga - conclude la nota - intorno ai 10 minuti di attesa, che poi si diluiscono nel corso della giornata".