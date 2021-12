Liguria, le residenze per anziani alla sfida della quarta ondata covid: ecco come si preparano

di Marco Innocenti

"Metteremo in atto tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi di pandemia. Noi non molliamo: i nostri pazienti e i loro familiari lo sanno"

La prima ondata le ha sicuramente colte di sorpresa, andando a infiltrarsi e a colpire duro fra le camere e i corridoi delle residenze per anziani di tutta la Liguria. Molti sono stati infatti gli anziani che non ce l'hanno fatta, costretti ad arrendersi ad un nemico subdolo, che nelle Rsa ha trovato le condizioni perfette per diffondersi proprio fra i più fragili e indifesi. Oggi la situazione è diversa, abbiamo il vaccino ma anche molte armi in più in termini di prevenzione e terapie.

"Questa nuova ondata covid non ci coglierà impreparati - ci spiega Stefano Faraldi, coordinatore regionale Kos Care Liguria - Colgo anzi l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori che hanno lottato in prima linea in questa battaglia che, lo preciso, non è ancora vinta. Metteremo in campo tutta l'esperienza e i sacrifici, ma anche i pianti che ci siamo fatti con chi come me l'ha vissuta in prima linea. Ma non dobbiamo mai pensare di sottovalutare nessu'azione che potrebbe fare la differenza".