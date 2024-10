Liguria, le iniziative di Airc nel mese di ottobre per la lotta contro il cancro al seno

Nel mese in cui il mondo si mobilita contro il cancro al seno, l’Ufficio Regionale Liguria di Fondazione AIRC organizza eventi e iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca e trovare nuove cure contro le forme più aggressive

Sono molte le iniziative organizzate nel mese di ottobre dall’Ufficio Regionale Liguria di Fondazione AIRC per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno, in occasione della campagna internazionale del Nastro Rosa.

Il cancro al seno è il tumore più frequente fra le donne: ogni anno in Italia si registrano oltre 55.000 diagnosi, una donna su otto si ammala nell’arco della vita. Grazie alla ricerca, oggi l’88% circa di loro è viva dopo cinque anni dalla diagnosi. La sfida è però ancora aperta per il 12% circa di pazienti colpite dalle forme più aggressive, per le quali le cure non sono ancora abbastanza efficaci, come il tumore al seno triplo negativo, che risponde solo in parte ai trattamenti attualmente disponibili e colpisce soprattutto in giovane età, o i carcinomi mammari metastatici.

Per questo Fondazione AIRC ha destinato oltre 14 milioni di euro solo nel 2024 a progetti di ricerca e borse di studio in questo ambito e ha scelto come simbolo della sua campagna un nastro rosa incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente: curare tutte le donne.

LE INIZIATIVE IN REGIONE

EVENTI

- CICLOTURISTICA NASTRO ROSA – Genova, 6 ottobre

pedalata ecologica non competitiva aperta a tutta la cittadinanza per promuovere corretti stili di vita e sostenere la ricerca contro i tumori del seno (per info ASD Ciclistica Molassana)

- ARTE & RICERCA – Genova, dal 16 al 27 ottobre

mostra di quadri a cura di diversi artisti liguri la cui vendita andrà beneficio della ricerca contro i tumori del seno

- SENSUAL DANCE FIT – Genova, 26/27 ottobre

Open day organizzato dalla Palestra “Cuore di donna” per ritrovare benessere ed energia. La Sensual Dance Fit è nata per rispondere alle fatiche del percorso oncologico” di Carolyne Smith, dance coach internazionale e presidente di giuria dello show televisivo Ballando con le stelle. Le iscrizioni andranno alla ricerca contro i tumori femminili.

ILLUMINAZIONI IN ROSA

Centinaia di Comuni in tutta Italia partecipano alla campagna con l’illuminazione in rosa di monumenti e palazzi comunali, grazie alla collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. In Liguria si coloreranno di rosa:

Fontana Piazza de Ferrari – Genova

Palazzo Comunale – Leivi

Palazzo Comunale, Monumeto ai Caduti – Vallecrosia

Chiesa dell’Addolorata – frazione Fontanarossa (Vallecrosia)

Palazzo Comunale – Vado Ligure

Ponte Lavoratori Cantieri navali – Sestri Levante

Palazzo Comunale – Serra Riccò

Torre pentagonale - Arcola

INDOSSIAMO LA SPILLA CON IL SIMBOLO DELLA CAMPAGNA

In molti esercizi commerciali e farmacie sul territorio è possibile trovare la spilla con il nastro rosa incompleto di AIRC, a fronte di una donazione minima di 2 euro, e indossarla per dimostrare sostegno e vicinanza alle donne che stanno affrontando il tumore al seno. Per trovare il punto di distribuzione più vicino: nastrorosa.it (online dalla fine di settembre).

CAMMINIAMO “IN ROSA”

Sono sempre di più le “Camminate in Rosa” organizzate sul territorio, che vedono la partecipazione di adulti e bambini di tutte le età. Si tratta di appuntamenti che uniscono la sensibilizzazione sulla prevenzione, attraverso abitudini di vita salutari come l’esercizio fisico, al sostegno al lavoro dei ricercatori. Il dettaglio delle iniziative sul territorio è disponibile nell’area eventi del sito nastrorosa.it (online dalla fine di settembre).

Per ulteriori informazioni: Comitato Liguria 010 277 0588/mail com.liguria@airc.it

LA CAMPAGNA NAZIONALE

Protagonista della campagna Nastro Rosa di AIRC è Benedetta, curata per un tumore al seno quando aveva solo 25 anni nel 2020, oggi mamma di Sole e Noa.