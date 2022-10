Liguria, la giunta regionale insieme ad Aliseo lancia un progetto per conoscere meglio i giovani

Più attenzione verso i ragazzi. È chiara la volontà della giunta regionale, che su proposta dell'assessore alle Politiche giovanili Simona Ferro, ha deciso di dare il via a un'indagine che mostri il punto di vista e le necessità dei giovani. Il progetto, coordinato da Regione Liguria in partnership con Aliseo (Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento), è rivolto a un target di popolazione che va dai 16 ai 30 anni, e vuole trarre indicazioni per impostare i futuri bandi e, in una prospettiva più ampia, le politiche di sostegno a loro rivolte.

"I giovani vivono un periodo storico sicuramente complesso, si pensi ad esempio agli effetti causati dalla pandemia che ha limitato e trasformato profondamente la loro vita quotidiana.", queste le prime dichiarazioni di Ferro, che fa riferimento ad esempio alla socialità e alla scuola, le cui limitazioni causa Covid hanno generato un diffuso senso di incertezza e di precarietà. La politica ligure vuole quindi capire le priorità per i giovani, e quelle che devono essere le aree d'intervento, attraverso la raccolta dei loro punti di vista per interventi utili ed efficaci. Le esigenze e le necessità, quindi, dei più giovani, che verranno analizzate attraverso provvedimenti mirati e studiati, afferma l'assessore, che conclude dicendo: "Questo ci permetterà di mettere in atto tutta una serie di azioni di contrasto al disagio su tutto il territorio ligure ".