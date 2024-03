Liguria, l'inverno appena terminato è stato il più caldo degli ultimi 20 anni. Arpal: "Temperatura media 2 gradi sopra al valore climatologico"

L'inverno appena concluso è stato il più caldo degli ultimi 20 anni in Liguria con una temperatura media di quasi 8 gradi, due sopra al valore climatologico della media invernale pari a 6 gradi. Lo spiega la dirigente responsabile del settore meteorologia e idrologia dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) Barbara Turato analizzando i dati disponibili in occasione della Giornata mondiale della meteorologia. "Le temperature medie registrate durante l'inverno in Liguria sono state ben al di sopra della media e dell'intervallo di normalità climatica, - sottolinea l'esperta - addirittura a febbraio per diversi giorni sono stati superati i livelli massimi mai registrati nell'ultimo ventennio, solo per pochi giorni nella prima metà di dicembre le temperature sono state al di sotto della media del periodo".

"Per quanto riguarda la temperatura media il valore climatologico della media invernale pari a 6 gradi non era mai stato superato prima del 2013 tranne un solo caso nel 2007, mentre dal 2014 è sempre stato superato fino all'inverno 2023/2024 con una temperatura di quasi 2 gradi sopra alla media. - continua Turato - Questo dato che può sembrare irrilevante, in realtà è indicativo della grande energia in gioco nell'atmosfera e ciò può tradursi facilmente in fenomeni estremi".

"Una nota positiva però nel mite inverno ligure è stata la pioggia, - aggiunge - le precipitazioni dalle caratteristiche autunnali hanno interessato i primi mesi del 2024 facendo registrare valori di cumulate decisamente elevati rispetto al periodo che dovrebbe essere più secco favorendo così il recupero del deficit idrico degli ultimi anni, basti pensare che nell'ultimo mese a Genova sono caduti 32 miliardi di metri cubi d'acqua".