Liguria, l'assessore allo sviluppo economico Benveduti "Quarto anno consecutivo con trend artigianato in crescita"

"L'artigianato in Liguria nel secondo trimestre 2023 non solo si conferma pilastro dell'economia regionale, ma cresce con numeri (+0,55%) superiori alla media nazionale (+0,49%), come dimostrano gli ultimi dati Infocamere-Movimprese relativi alla demografia elaborati dall'ufficio studi di Confartigianato Liguria". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.





"Un segnale che dimostra come la nostra regione, pur in un quadro economico di grande fragilità e volatilità, prosegua per il quarto anno consecutivo il proprio trend di crescita con un saldo positivo di 237 imprese - spiega Benveduti -. Numeri che, come Regione Liguria, abbiamo ben supportato con strumenti dedicati al settore, come Garanzia Artigianato Liguria, che abbiamo recentemente rifinanziato, incrementando la dotazione economica a 14,3 milioni di euro, e che prevede per chi decide di aprire un’attività artigiana la concessione di contributi a fondo perduto al 60% degli investimenti effettuati".