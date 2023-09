Liguria: intelligenza artificiale come opportunità, convegno delle Camere di Commercio

"ChatGPT, cos'è e come funziona, come si usa e cosa può fare per le piccole e medie imprese?": questo il titolo del seminario in rete gratuito organizzato dal Punto impresa digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con il Consorzio I-NEST, in programma in diretta streaming il 12 settembre 2023 alle ore 14,30.

Scopo del seminario è illustrare le opportunità per le imprese che questo strumento di conversazione può realizzare grazie alla sua capacità di sfruttare l'intelligenza artificiale (nella foto, un'immagine di come uno dei sistemi di intelligenza artificiale disponibili rappresenti Genova) e i meccanismi di apprendimento automatico. In particolare, l'evento cercherà di mettere in luce i vantaggi della sua adozione anche nelle pmi attraverso alcuni casi di utilizzo e storie di successo nei settori turismo e accoglienza, commercio, servizi e politiche commerciali.

A introdurre i lavori sarà Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, mentre Alessio Misuri di Dintec, Consorzio per l'innovazione tecnologica di Unioncamere, delle Camere di commercio e dell'Enea presenterà I-NEST, European Digital Innovation Hub. A seguire, Enrico Molinari, specialista digitale del servizio Pid della Camera di Commercio Riviere di Liguria illustrerà le opportunità offerte alle imprese dall'innovazione. A Marco Siino di Cnit - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e partner I-NEST, il compito di spiegare le "Potenzialità e limiti di ChatGPT".