Liguria infrastrutture, Luigi Attanasio: "Da 4 anni Genova attende un commissario per la Zls"

di Redazione

Nel Decreto Genova nel 2018 c'era stata promessa una zona logistica speciale, aspettiamo ancora oggi la nomina

"Nel Decreto Genova nel 2018 c'era stata promessa una zona logistica speciale, attendiamo ancora oggi la nomina del commissario, negletti non capiamo come il Governo del Paese non si renda conto che la città di Genova non ha disposizione tempo indefinito per aspettare". Lo denuncia il presidente della Camera di commercio di Genova Luigi Attanasio al convegno 'Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza' a cui ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

"La nostra economia perde colpi, accumula costi, assume oneri, - sottolinea Attanasio - che sono molto molto improri".