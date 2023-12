Liguria in "recessione": scivolano tutte le province nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Liguria è in "recessione" nella classifica sulla qualità della vita nelle province italiane stilata dal Sole 24 Ore.





Secondo i dati del quotidiano economico-finanziario, Genova scivola al 47° posto: ben 20 in meno rispetto a un anno fa. La città metropolitana paga brutti dati in termini di Giustizia e Sicurezza (86^in Italia),mentre per Cultura e Tempo Libero si piazza in 13^ posizione, 4 in meno del 2022. Migliorano i dati su Ambiente e Servizi: è 39^, ma sono 13 posti in più di un anno fa.





La Spezia è 57^, ma anche lei retrocede di 9 posti. Qui migliorano i dati sulla Sicurezza (è 70^, ma in risalita rispetto all'anno scorso), mentre Affari e Lavoro sono portano La Spezia all'85° posto e su Ambiente e Servizi si registra un calo di 23 posizioni.

Segue Savona al 59° posto, ma in calo di 6 posizioni. Savona resta nella top10 (6^ in Italia) per Cultura e Tempo Libero, migliora sensibilmente (risale di 22 posti) per Affari e Lavoro, mentre i dati sulla Giustizia e sulla Sicurezza sono poco lusinghieri (88° posto).





Imperia è in 81^ piazza: ultima provincia del nord e 9 posti in meno del 2022. Nella provincia più a Ponente la Sicurezza è la voce peggiore (100^ piazza su 107 province), mentre migliorano i dati su Affari, Ambiente e Cultura.