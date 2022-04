Liguria, in cinque mesi somministrati 240 mila vaccini gratuiti nelle farmacie

di Redazione

Alisa ha raccolto i dati relativi alle diverse fasi della pandemia nella quale è stata attiva la convenzione, ora decaduta, fra Regione e associazioni di categoria

Da ottobre a fine marzo sono stati 242.600 i tamponi gratuiti eseguiti nelle farmacie liguri.

E' il dato raccolto da Alisa.

La gratuità era stata decisa dalla Regione Liguria attraverso una serie di ordinanze.

La prima riguardava i test gratuiti tra la prima dose di vaccino obbligatoria e l'attivazione del green pass.

E poi, per gli studenti over 12 sempre dopo la somministrazione della prima dose, per l'uscita dall'isolamento.

E, infine, per il percorso scuola con i tamponi al quinto giorno dal primo caso di positività accertato (T5) e al decimo giorno (T10), per la messa in quarantena delle classi e l'attivazione della didattica a distanza.

Con la fine dell'emergenza, il 31 marzo, le convenzioni stipulate tra la Regione, Alisa e le associazioni dei farmacisti sono venute meno.