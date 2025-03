Liguria, in arrivo nubi e temporali: peggioramento del tempo nelle prossime ore

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Giovedì aumento della nuvolosità con cieli molto coperti dal pomeriggio

2️⃣ Venerdì attesi rovesci e temporali su tutta la Liguria, specie in serata

3️⃣ Mari molto mossi e venti deboli dai quadranti sud-orientali

La notizia nel dettaglio

La pressione atmosferica in calo favorisce l’arrivo di aria più umida, determinando un rapido aumento della copertura nuvolosa sulla Liguria. Sulla Riviera di Ponente il cielo sarà parzialmente nuvoloso con alcune schiarite, mentre sulla Riviera di Levante e il settore centrale si alterneranno fasi di cielo coperto e aperture più ampie nel pomeriggio. In serata la nuvolosità diverrà più compatta su tutta la regione. Sulle Alpi e l’Appennino il cielo sarà variabile, con tendenza a un progressivo ispessimento della copertura nuvolosa. I venti soffieranno deboli da sud-est, con mari mossi sia nel Ponente che nel Levante. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2150 metri.

Venerdì, peggioramento con piogge e temporali - L’arrivo di infiltrazioni umide determinerà un ulteriore peggioramento del tempo su tutta la regione. Sulla Riviera di Ponente, il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con piogge in intensificazione dal pomeriggio e temporali in serata. Situazione simile sul settore centrale, dove le piogge diventeranno più intense nella seconda parte della giornata. Sulla Riviera di Levante, il cielo si manterrà coperto per tutto il giorno, con precipitazioni attese in serata. Anche su Alpi e Appennino si prevede un peggioramento, con rovesci e temporali nella notte. Il mare sarà molto mosso e i venti resteranno deboli dai quadranti sud-orientali. Lo zero termico salirà a 2700 metri.

