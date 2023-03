Liguria, i prodotti regionali d'eccellenza promossi da Evoè festival. Il vice presidente Piana: "Recco è una vera e propria capitale del gusto"

Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario I.G.P. per il prodotto di cui porta il nome, con Regione Liguria, Comune di Recco, Camera di Commercio di Genova, FIPE-Confcommercio Liguria e FEPAG-Confcommercio Genova, organizza un grande evento in onore al patrimonio gastronomico italiano: EVOÈ FESTIVAL, ARTE GASTRONOMICA e PRODOTTI D’ECCELLENZA.

Oggi in Sala Trasparenza di Regione Liguria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, con un ricco buffet di prodotti locali.

Il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana: “Sosteniamo convintamente la prima edizione di un Festival tutto dedicato alle eccellenze e ai ristoratori liguri come Evoè a Recco e ci congratuliamo con gli ideatori per la varietà delle proposte. Stiamo parlando di una vera e propria capitale del gusto, conosciuta in tutto il mondo per la sua Focaccia di Recco col formaggio IGP, per i focacciai del Consorzio, ma anche per i prodotti DOP e IGP della Liguria. Un evento di altissima qualità foriero di grandi numeri: la valorizzazione di saperi e sapori unici, esaltati a regola d’arte, permetterà a migliaia di visitatori di apprezzare la nostra Liguria di Levante dalle mille risorse, sempre più attrattiva dal versante del turismo enogastronomico e per qualità delle proposte”.

Augusto Sartori, Assessore al Turismo della Regione Liguria: “Non posso fare altro che congratularmi con gli organizzatori per aver ideato Evoè, il festival dell'arte gastronomica e del prodotto d'eccellenza. Da assessore al Turismo sono certo che la due giorni di Recco sarà un successo di pubblico perché saranno tantissime le persone che verranno in città per assaggiare ed acquistare i prodotti del nostro territorio. Rifacendomi al nome della manifestazione, la gastronomia è un arte e vedere lavorare dal vivo gli artisti, in questo caso gli chef, sarà di sicuro uno spettacolo. L'enogastronomia, inoltre, è un elemento essenziale ed importantissimo del turismo per la nostra regione: chi viene in Liguria lo fa senza dubbio per il mare, per i paesaggi mozzafiato, per il nostro entroterra ma anche per i prodotti d'eccellenza e unici del nostro territorio. Da ristoratore questo festival è anche l'occasione per fare vedere al pubblico che nei nostri ristoranti si usano solo questi prodotti di altissima qualità, i soli che possono garantire un'esperienza sensoriale di assoluto valore per il palato”.