Liguria, fondi dissesto, Tafaria (Filca Cisl): "Sfruttare competenze locali per creare nuova occupazione"

Sul tema dei fondi per il dissesto idrogeologico interviene Andrea Tafaria (nella foto), segretario generale Filca Cisl Liguria: "Le risorse messe a disposizione dalla Regione per il dissesto idrogeologico sono un punto di partenza importante, i 32 milioni di euro stanziati possono dare impulso a nuovi interventi per garantire la sicurezza della comunità ligure. Lo abbiamo detto recentemente anche in un nostro convegno, la messa in sicurezza del territorio deve essere una priorità e noi, come edili, possiamo dare un aiuto prezioso".

"Le competenze delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori sono altissime, quindi chiediamo che questa serie di interventi possa essere un’occasione - conclude Tafaria - anche per dare occupazione agli edili del nostro territorio e per dare ossigeno ad un settore come il nostro che deve stabilizzarsi dopo lo stop al Superbonus’’.