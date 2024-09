Liguria, elezioni, Rixi (Lega): "Mai detto la Cavo sia 'impresentabile', restano dubbi di alcuni su opportunità sua candidatura"

Edoardo Rixi ribadisce le perplessità della Lega sulla candidatura di Ilaria Cavo, parlamentare di Noi Moderati ed ex assessore regionale nelle giunte di Giovanni Toti, alla presidenza della Regione. Tuttavia il leader ligure del Carroccio, viceministro alle Infrastrutture, tiene a smentire un'affermazione che gli viene attribuita a mezzo stampa. In una nota Rixi parla di "ennesima ricostruzione fantasiosa" e sostiene: "A seguito di un incontro con alcuni sindaci dell’Imperiese ci tengo a precisare che non ho mai detto - e nessuno in mia presenza ha detto - che l’onorevole Ilaria Cavo sia ‘impresentabile’. È un modo di dialogare che non mi appartiene".





Rixi argomenta: "Ilaria Cavo è stata un ottimo assessore regionale con cui ho lavorato bene ed è, soprattutto, una persona rispettabile e un ottimo parlamentare. Resta il dubbio, sollevato da alcuni, sull’opportunità della sua possibile candidatura a presidente di Regione Liguria essendo una teste nel processo in cui è coinvolto l’ex presidente Toti".





"Nessuna preclusione sulla giunta uscente, purché non ci siano fughe in avanti a minare la compattezza della coalizione ma candidature condivise anche con sindaci e amministratori. Oggi nessuno è nella condizione di imporre qualcosa. La Lega sosterrà come sempre le scelte della coalizione, ma da forza del territorio - conclude il segretario ligure della Lega - non può rimanere sorda davanti alle sollecitazioni degli amministratori locali.”