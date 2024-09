Liguria, elezioni, presidente Lombardia Fontana: "Toti costretto a dimettersi con accuse infamanti, gli elettori non si facciano condizionare"

Alle regionali "i liguri non si devono far condizionare da quanto successo questa estate e pensare che ci vuole una persona come Giovanni Toti per non tornare alla politica del fare nulla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un intervento radiofonico, parlando delle elezioni in Liguria.

"La strada da seguire - ha aggiunto Fontana - è quella di far capire ai liguri la drammatica situazione che si è verificata nella loro Regione, dove un presidente è stato costretto a dimettersi, accusato in un processo che all'apparenza appare molto, molto sottile e leggero. Un presidente che ha subito accuse infamanti dopo che per 9 anni aveva cambiato la vita della Liguria trasformando quella Regione in senso positivo e risolvendo tante situazioni che i cittadini si aspettavano venissero risolte dai predecessori".