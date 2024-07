Liguria, elezioni, Orlando (Pd): "Precondizione è rompere con il sistema Toti-Bucci"

"In Liguria c'è un lavoro complesso da fare in poco tempo, la precondizione dev'essere la volontà di rompere con il sistema Toti-Bucci e impedire la paralisi della Regione". Lo dichiara il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.

"Matteo Renzi nel caso ligure ha espresso un giudizio non proprio lusinghiero sulla eventualità di una mia candidatura. Quindi su questo magari è necessario fare un approfondimento, ove mai ci fosse in campo la mia candidatura. Quello che ritengo importante, ancor più in Liguria, è una verifica su alcuni punti - osserva l'ex ministro dem - perché non si può fare e disfare una coalizione sulla base di una intervista. Penso che dobbiamo mettere in fila due cose: una volontà chiara di rompere con un sistema che si era creato in Liguria, che metteva in discussione la dinamica democratica e che in qualche modo ha visto in Toti e Bucci i protagonisti, l'altra è intestarci la volontà e il ruolo di impedire che in Liguria si vada ad una paralisi, perché il rischio che questo possa avvenire c'è. Le forze che intanto riconoscono questi due punti come precondizione per cominciare il lavoro credo che si

Aggiunge Orlando: "Molto tempo prima dell'inchiesta giudiziaria io avevo denunciato una democrazia che si stava trasformando in Liguria in una oligarchia predatoria. Sostanzialmente in una situazione nella quale il censo, il denaro, la posizione economica diventano in qualche modo un viatico per accedere a decisioni e sedi decisionali svuotando quelle che sono le sedi proprie dal punto di vista istituzionale".

"In Liguria è successo proprio questo: si decideva nelle barche o nelle ville e non in Consiglio regionale o nella Giunta regionale. - commenta - Credo che questo sia l'anticamera di un indebolimento del principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La Liguria è una regione nella quale si possono aspettare moltissimi mesi per una visita specialistica ma poche settimane, se hai gli amici giusti, per avere una concessione demaniale. Questo non era necessario attendere l'inchiesta per comprenderlo".