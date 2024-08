Liguria, elezioni: la campagna di Balleari parte con una corsa all'alba

Stefano Balleari, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, ha annunciato informalmente la ricandidatura in un modo assai singolare: alle cinque del mattino, partecipando a L'alba di Genova, una passeggiata antelucana organizzata ogni anno da uno stabilimento balneare di corso Italia.

Reduce dalla campagna elettorale per le Europee, condotta brillantemente quanto penalizzata dallo scarso peso demografico della Liguria nel collegio macroregionale comprensivo anche di Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, Balleari si è presentato alla partenza della passeggiata con una maglietta bianca e la scritta azzurra "Balleari corre per la Liguria", con tanto di simbolo di FdI. Era quasi scontato che l'ex vicesindaco di Genova si ricandidasse per via Fieschi, ma l'annuncio è arrivato in maniera certamente inusuale. Che si tratta di una corsa per la riconferma in consiglio o, come nei corridoi si è vociferato, addirittura per la presidenza, presto per dirlo e nessuno, a partire dallo stesso Balleari, confermerebbe. Ci sarà comunque da scarpinare.