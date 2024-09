Liguria, elezioni, Crucioli: "Orlando uomo per tutte le stagioni, il M5S si farà andar bene lui e anche Italia Viva"

Mattia Crucioli, ex senatore eletto nel M5S e quindi uscito dal gruppo parlamentare, oggi consigliere comunale a Genova eletto per "Uniti per la Costituzione", critica aspramente la scelta del centrosinistra di candidare Andrea Orlando alla presidenza della Regione, paragonandolo ironicamente a uno "yogurt a lunga conservazione": "Il neocandidato presidente del "campo largo" è in politica dagli anni '90 e ne ha fatto una professione; ha alle spalle in particolare ben 5 legislature come parlamentare ed è stato ministro (del lavoro, della giustizia e financo dell'ambiente) nei Governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi. Gli manca Monti, a cui tuttavia ha dato la fiducia da buon deputato PD. E' dunque duro a scadere, buono per tutte le stagioni ed ha condiviso le responsabilità dei predetti "formidabili" governi".





Crucioli non è tenero neppure con il suo ex partito: "Un tempo il M5S avrebbe rammentato che buona parte della devastazione del nostro paese ricade sulle spalle di quei governi e di politici come Orlando che ne hanno condiviso le scelte. Ora invece, per qualche posticino nel "divano largo", il M5S si adatterà", concludendo con un tocco sarcastico "E inghiottirà questa maionese impazzita a cui presto si aggiungerà l'ultimo ingrediente segreto: Italia Viva. E buon appetito!".