Liguria, elezioni, Calenda (Azione): "Nessun pregiudizio su Orlando, ma prima il programma"

In Liguria "non ho pregiudizi su Orlando, ma mentre nelle altre due regioni" Emilia Romagna e Umbria "ci sono candidati riformisti, nel caso della Liguria veniamo da mesi in cui la sinistra l'unica cosa che ha fatto è usare le inchieste per attaccare gli avversari. Per me ci sono dei punti fondamentali, non usare le inchieste per la campagna elettorale e che sulle infrastrutture non ci sia un passo indietro. Se ci sono queste condizioni, nessun problema a parlare di nomi, ma che si parli prima dei nomi per me è sbagliato. Prima viene il programma e poi i nomi". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, in un intervento televisivo.