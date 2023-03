Liguria Digitale vince il premio "Industria Felix". Castanini: "Riconosciuti i nostri meriti"

Liguria Digitale è stata insignita del Premio Industria Felix per i risultati di bilancio conseguiti nell'anno fiscale 2021. Questa mattina, al centro congressi Unione Industriali di Torino, in occasione del 47esimo evento Industria Felix, edizione dedicata a Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, all'azienda partecipata della Regione Liguria è stata conferita l'Alta Onorificenza di Bilancio come 'migliore impresa del settore servizi innovativi per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale in Liguria'. L'evento, per presentare i risultati dell'inchiesta annuale su 700mila imprese di capitale con sede in Italia, è stato organizzato da Industria Felix Magazine, supplemento del Sole24Ore.

"Siamo orgogliosi - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che Liguria Digitale sia stata scelta da Industria Felix, dopo l'analisi di migliaia di società di capitali con sede legale in Italia, come una tra le più performanti nel suo settore. Il fatto che un'azienda pubblica come Liguria Digitale sia stata riconosciuta a livello nazionale come impresa competitiva e affidabile è un risultato che si commenta da sé".

"Il Premio industria Felix - ha detto Enrico Castanini, Amministratore Unico di Liguria Digitale - è un riconoscimento molto prestigioso che, insieme alle 12 certificazioni di qualità ottenute, riconosce all'azienda tanti meriti: qualità, professionalità, trasparenza e attendibilità. L'approvazione del bilancio 2022 è attesa per maggio, ma posso anticipare che il trend continua ad essere positivo con risultati concreti e di rilievo, con importanti ricadute occupazionali specialmente sui giovani. In questo momento in Liguria Digitale gli under 35 sono il 23% (di cui il 52% donne) e arrivano da diversi Paesi: dall'Albania alla Bosnia Erzegovina, dalla Cina alla Colombia, dall'Eritrea all'India, dalla Romania all'Ucraina, solo per citarne alcuni".