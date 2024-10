Liguria, "Dal patto del turismo al sistema turismo": giovedì 24 convegno Uil e Uiltucs

“Dal patto del turismo al sistema turismo: analisi e proposte per lo sviluppo del comparto turistico e il lavoro di qualità in Liguria" è un convegno organizzato da Uil Liguria e Uiltucs Liguria che si terrà a Genova giovedì 24 ottobre alle ore 14,30 al Grand Hotel Savoia, in via Arsenale di Terra 5. Obiettivo è un progetto complessivo che metta a sistema il turismo, a partire dal Patto per il Lavoro nel Turismo che va implementato e migliorato per dare dignità al lavoro e al comparto. Mettere a sistema significa far convergere le azioni di politica, istituzioni e imprese intorno a un progetto di lunga visione che tenga conto delle priorità. Per questa ragione sono stati invitati al convegno i candidati alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci e Andrea Orlando.

“I ritmi spasmodici del turismo, spesso concentrato in pochi mesi, non tengono conto dell’equilibrio tra vita e lavoro e neanche dell’aspetto economico correlato al sacrificio – dichiarano Uil Liguria e Uiltucs Liguria - I lavoratori a fine stagione sono bruciati dai ritmi esasperati del lavoro e magari non sono più disposti a ripetere l’esperienza. Lavoro di qualità, maggior reddito per gli addetti del comparto e un piano industriale di settore sono gli elementi con i quali far crescere il turismo in Liguria.

L’introduzione con le statistiche del comparto sarà a cura di Roberto Vegnuti, Centro studi e ricerche Uiltucs Liguria, mentre la relazione sarà tenuta da Marco Callegari, segretario organizzativo Uiltucs Liguria. Alla tavola rotonda parteciperanno: Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria; Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria; Aldo Werdin, vicepresidente Confcommercio Liguria; Marco Benedetti, Presidente Confesercenti Liguria; Laura Gazzolo, Confindustria Turismo Liguria; Nicoletta Varani, Università di Genova. Le conclusioni saranno del segretario nazionale Uiltucs Paolo Andreani.