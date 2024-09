Liguria, dal 4 al 6 ottobre tornano nelle piazze Le Mele solidali di Aism

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna l'appuntamento con La Mela di AISM, evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre prossimi in tutta Italia. In questo giorni i volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla torneranno nelle principali piazze per distribuire gustosi sacchetti di mele a fronte di una donazione di 10 euro. Il ricavato dalla raccolta fondi verrà destinato al nostro territorio per poter garantire servizi sanitari e sociali per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate e per finanziare progetti di ricerca scientifica.

La sclerosi multipla è una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni, colpisce maggiormente le donne e i giovani che vengono diagnosticati tra i 20 e 40 anni e dovranno conviverci per tutta la vita. Solo la ricerca scientifica è l’arma che abbiamo oggi per trovare la cura risolutiva e finalmente sperare in un mondo libero da questa malattia.

Nello spot lo chef Alessandro Borghese, nostro testimonial, lancia un appello al pubblico a venire nelle piazze italiane a scegliere le mele di Aism.